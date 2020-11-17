РИАМО - 17 ноя. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) использовала 15,5 миллиона литров дезинфицирующего средства для обработки поездов и инфраструктуры с начала пандемии, приблизительно такое же количество воды мог бы вместить в себя один из крупнейших аквариумов мира – норвежский «Атлантик Си Парк», говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Обеззараживающий раствор используется каждые два часа для обработки оборудования и контактных поверхностей в виде подоконников касс, турникетов, валидаторов, автоматов по продаже билетов. Также безопасность обеспечивается посредством тщательной дезинфекции в поездах компании и на станциях. Обработка поручней, диванов, подоконников и дверей проводится три раза в день.

«Во всех салонах собственных поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха. В качестве дополнительной меры защиты пассажиров от коронавирусной инфекции компания использует дезинфекцию холодным туманом, который убивает почти 100% микробов. Такую обработку в депо, а также во время ночной стоянки проходят все поезда МЦД», – говорится в сообщении.

При помощи холодного тумана также обрабатываются труднодоступные места. Обеззараживание вагона длится 5-7 минут.

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте обязательно. Средства индивидуальной защиты продаются в кассах на станциях компании, а также могут быть приобретены у кассиров-контролеров во время поездки.

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17 НОЯБРЯ

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