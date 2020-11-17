РИАМО - 17 ноя. В Подмосковье ожидается мокрый снег и гололед с 19 по 21 ноября, жителей региона попросили быть осторожнее в непогоду, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Ожидаются снег, местами сильный, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метель, усиление ветра до 12-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Особенно внимательными стоит быть на улице. Обращать внимание стоит на целостность воздушных линий электропередачи.

При гололедице следует передвигаться осторожно, не торопясь. Водителям же лучше не разгоняться и соблюдать дистанцию на дороге.

В случае усиления ветра нужно избегать деревьев и линий электропередачи.