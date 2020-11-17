РИАМО - 17 ноя. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский принял участие в церемонии прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, передает корреспондент РИАМО.

Прощание с легендарным советским актером проходит во вторник на сцене Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Кибовский выразил соболезнования родным и близким артиста.

«Армен Борисович ушел, но с нами остались его прекрасные роли, его неповторимый голос. Это драгоценное эхо его таланта, его творчества может быть отчасти утешением этой невосполнимой утраты», — сказал Кибовский.

Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов также пришел проститься с артистом. Он возложил цветы к гробу и рассказал о том, как Джигарханян помогал ему занять свое место на сцене театра.

Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Похороны артиста пройдут на Ваганьковском кладбище Москвы.

Фильмография Армена Джигарханяна насчитывает рекордное количество работ — свыше 300 картин, сериалов и телеспектаклей. Самыми известными и любимыми зрителями фильмами с его участием стали «Новые приключения неуловимых», «Старые стены», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43».