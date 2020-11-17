РИАМО - 17 ноя. Возгорание произошло в пристройке к деревянному двухэтажному зданию на северо-западе столицы, в результате пожара пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 10:22 во вторник. Горела пристройка к деревянному двухэтажному строению по адресу: Таманская улица, дом 2, корпус 5, строение 1.

«Незамедлительно прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации пожара. Люди самостоятельно, до прибытия сил, покинули здание», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В 11:49 пожар локализовали, а в 12:00 ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.