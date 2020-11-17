РИАМО - 17 ноя. В подмосковном Краснознаменске в рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта» установили две электрозарядные станции для подзарядки аккумуляторов транспортных средств, включая самокаты и скутеры, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Максимальная мощность зарядных станций, смонтированных в Краснознаменске, 3,5 кВт. Время зарядки составляет 8-12 часов. Управление станцией будет осуществляться с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», размещенного на платформах Google Play и App Store. На электрозарядках имеется телефон технической поддержки и подробная инструкция по установке мобильного приложения и использованию станции», – говорится в сообщении.

Пуско-наладочные работы были проведены силами «Мособлэнерго» до 15 ноября, планируется ввод в эксплуатацию.

Новые станции установлены по адресам: улица Связистов, 10 и улица Молодежная, 2. Установка произведена АО «Мособлэнерго».

В рамках реализации проекта «Инфраструктура электротранспорта» был проведен опрос жителей Подмосковья на тему расширения зарядной инфраструктуры для электрического транспорта во многоквартирных домах. По результатам опроса, проведенного на официальном сайте Минэнергетики Подмосковья, был сформирован список, который состоит из 40 адресов в 21 муниципалитете. Теперь в этих местах планируется установка зарядных станций. АО «Мособлэнерго» обслуживает 188 электрозарядных станций, которые располагаются на территории региона.