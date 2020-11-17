РИАМО - 17 ноя. Столичные власти дополнительно направят свыше 960 миллионов рублей на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах, в том числе на питание, охрану, уборку помещений, обустройство соответствующих зон, стерилизацию отходов и другое», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства выделят на дополнительные выплаты специалистам по уходу в домах престарелых и психоневрологических интернатах.

Также деньги направят на компенсацию расходов проезда медработников и осуществление доставки оборудования, медикаментов и средств защиты.

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17 НОЯБРЯ

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