РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. В Домодедове управление социальной защиты населения приостанавливает очный прием граждан, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовское управление социальной защиты населения приостанавливает очный прием. В настоящее время прием возможен только по предварительной записи: 8(496)793-53-42 – горячая линия; 8(496)793-53-93 – семьи и дети; 8(496)793-04-91, 8(496)793-53-94 – пенсионеры», – говорится в сообщении.

Посещение учреждения возможно только при наличии масок и перчаток.

Для оказания государственных услуг можно воспользоваться электронной подачей документов через портал госуслуг Московской области. Информация о мерах социальной поддержки, льготах, документах размещена на сайте Домодедовского управления соцзащиты (domodedovo.msr.mosreg.ru).