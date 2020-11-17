РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Восемнадцать медалей завоевали юные борцы из Люберец на турнире по грепплингу и бразильскому джиу-джитсу в Москве, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Команда Fight club ground and pound из Люберец под руководством тренера Севака Авагяна приняла участие в турнире Rock&Rolling 8 Gi+ (No-Gi) по грепплингу и бразильскому джиу-джитсу в Москве. На соревнования приехали порядка 120 спортсменов.

«Наши ребята выступили достойно. Они завоевали четыре золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей», - говорится в сообщении.

Первое место в различных категориях заняли Алексей Муромцев, Анастасия Муромцева, Артем Сковородин. Второе место - у Эрика Мардояна, Армена Амояна, Павла Благодатова, Никиты Курбанова. Третье место завоевали Анастасия Муромцева, Артем Сковородин, Сергей Мардоян, Тимур Борисов, Павел Благодатов, Геворг Григорян.

«Нужно делать выводы из поражений и побед. Я всеми доволен. Исправляем ошибки и идем дальше. Отдельно спасибо всем родителям за то, что поддерживают. Наша команда стала четвертой из 44. Думаю, это отличный результат для клуба, которому чуть больше года», - заключил Авагян.