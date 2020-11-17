РИАМО - 17 ноя. 24 ноября кадастровая палата по Московской области проведет горячую линию по вопросам сделок купли-продажи недвижимости в рамках всероссийской недели консультаций, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Специалисты ответят на вопросы граждан о проведении действий с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также о том, как проверить собственность перед покупкой.

«Проведение всероссийской недели консультаций позволит гражданам разобраться в вопросах, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок», - говорится в сообщении.

Граждане смогут получить ответы на вопросы: как определить собственника земельного участка, как узнать владельца объекта недвижимости по адресу или какой перечень документов необходим для регистрации сделок купли-продажи объекта недвижимости и так далее.

«Часто гражданам не хватает знаний в области недвижимости. Вот почему открытое общение с гражданами – это та цель, к которой стремится кадастровая палата», - отметил директор кадастровой палаты по Московской области Андрей Шегало.

Он добавил, что каждую среду начальники территориальных отделов кадастровой палаты по региону проводили бесплатные консультации для граждан, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Московском регионе такой способ общения временно приостановлен.

Звонки в Московской области будут приниматься 24 ноября с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (495) 598-19-89 (добавочный 2932).