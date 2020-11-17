РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Полицейский-кинолог Александр Игнатьев спас женщину при пожаре в частном доме в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел 11 ноября 2020 года в 18:15 в доме №9 на улице Красная Горка. Напротив этого дома располагается кинологическая группа УМВД России по городскому округу Красногорск, где на дежурстве находился старший инспектор-кинолог кинологической группы капитан полиции Александр Игнатьев.

«Увидев возгорание, полицейский сообщил об этом дежурному УМВД России по городскому округу Красногорск и направился на помощь хозяевам. Перепрыгнув через забор, на улице он обнаружил супруга хозяйки дома. Мужчина находился в состоянии шока и не смог ответить на вопрос о местонахождении жены», - говорится в сообщении.

Полицейский подбежал ко входу, услышал крики о помощи, исходящие из горящего дома. Он бросился на поиски хозяйки. Добравшись до комнаты и открыв дверь, обнаружил там пострадавшую, которая не могла самостоятельно покинуть горящее помещение.

«Капитан Игнатьев вывел пожилую женщину на свежий воздух и дождался прибытия пожарных подразделений и скорой медицинской помощи», - заключается в материале.