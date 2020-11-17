РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли мертвой 44-летнюю Надежду Солдатову, пропавшую более восьми дней назад в селе Новый Милет микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Солдатовой не было известно с 9 ноября. Волонтеры выезжали на поиски женщины, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найдена, погибла. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.