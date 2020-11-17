РИАМО - 17 ноя. Более 1,2 тысячи студентов прошли практику в 53 строительных компаниях столицы в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Четыре студенческих отряда были задействованы на крупных городских стройках — при возведении госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Вороновском, объектов московского метрополитена, жилых комплексов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе реализуются масштабные градостроительные проекты, поэтому обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами является залогом их своевременного и качественного исполнения.

В этом году впервые была внедрена программа проведения стажировок по рабочим профессиям.

«Стажировка — это исключительно инициатива студента и желание полного погружения и изучения ценностей организации и бизнес-процессов изнутри. Зарекомендовавшие себя кадры после успешного прохождения стажировки получают предложения о трудоустройстве в такую компанию», — подчеркнул глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.