РИАМО - 17 ноя. Учреждения службы крови Московской области заготовили свыше 52 тонн донорской крови и ее компонентов за десять месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Общее число доноров составило более 42 тысяч человек. Донорское движение в Московской области, несмотря на вызванные пандемией сложности, показывает сплоченность и способность объединять усилия», — отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Она поблагодарила всех доноров, продолжающих сдавать кровь и ее компоненты, а также пригласила к участию новых доноров, так как потребность региона в компонентах крови остается высокой.

Донорская кровь и ее компоненты поступают в областные медорганизации, в том числе в перинатальные центры для помощи тем, кто нуждается в переливании.

Кровь необходима для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.

Благодаря донорам также осуществляется заготовка иммунной плазмы для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Кровь и ее компоненты можно сдать и в головном учреждении службы крови. Московская областная станция переливания работает без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом 37А.