РИАМО - 17 ноя. Русский духовный театр «Глас» открывает 32-й театральный сезон 21 ноября спектаклем «Живы будем — не помрем!», в этот же вечер спектакль посетит жюри театрального форума «Золотой витязь», говорится в сообщении пресс-службы театра.

В постановке объединены рассказы Василия Шукшина «Сны матери», «Письмо», «Миль пардон, мадам!». На протяжении всего спектакля на сцене звучат русские народные песни, частушки, родившиеся на знаменитой шукшинской земле – Алтае.

«Спектакль получил высокие оценки профессионального театрального сообщества, а также полюбился зрителям не только в России, но и за рубежом. В 2018-2019 годах постановку тепло принимали соотечественники во Франции, Германии, Польше, Сербии, на Кипре», — говорится в материале.

Художественный руководитель театра и режиссер-постановщик спектакля Никита Астахов снимался у Василия Шукшина в фильме «Печки-лавочки».

Показ состоится на новой сцене театра. «Глас» остался в Замоскворечье, но переехал в арендуемое помещение на улице Большая Татарская, 29.

Новое здание, где будет работать театр, просторнее, чем прежнее. Изначально оно не было приспособлено под театральную деятельность, поэтому с июля здесь проводилось обустройство зрительного зала, фойе, репетиционных аудиторий, костюмерных и гримерных.

Работы совмещались с репетициями по вводам новых актеров, полномасштабной адаптацией спектаклей репертуара к новой сцене, zoom-репетициями предстоящих проектов театра.

Журналистов приглашают на открытие нового театрального пространства и к обсуждению планов театра на сезон. Планируемые к обсуждению вопросы: участие в фестивале «Золотой витязь», премьера детского спектакля о святых Петре и Февронии Муромских в декабре, планы и проекты театра в рамках празднования Года Александра Невского в сотрудничестве с фестивалем-форумом «Александрова гора», участие театра «Глас» в Рождественских чтениях.