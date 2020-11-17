РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Уровень распространения сезонных заболеваний среди учащихся школ и воспитанников детских садов городского округа Люберцы не превышает обычные сезонные показатели, сообщила в Instagram-аккаунте начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

«В учреждениях образования мы существенно усилили меры эпидемической безопасности - с 1 сентября проводится термометрия, приобретены средства дезинфекции. Учителя при индивидуальной работе, работники пищеблоков и охраны работают, используя средства индивидуальной защиты. Изменено расписание уроков и занятий, приостановлены массовые мероприятия. В целом заболеваемость в школах и детских садах сейчас не превышает обычные сезонные показатели», - написала Бунтина.

Она порекомендовала родителям ограничить пребывание детей в местах массового скопления людей - торговых и развлекательных центрах. Также Бунтина призвала вместе сохранить здоровье детей.