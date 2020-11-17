РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 ноя. В поликлинике подмосковных Котельников завершили монтаж нового стоматологического оборудования для рентгена, теперь пациентам будет значительно удобнее, сообщил в своем Instagram-аккаунте главврач учреждения Михаил Анисимов.

«Монтаж стоматологической рентгеновской установки завершен. Современная, новая, с новым программным обеспечением. Теперь пациентам будет значительно удобнее и не надо будет держать трубу», - написал Анисимов.

Он добавил, что качественное оказание стоматологических услуг возможно исключительно при рентген-контроле всех этапов лечения. При обследовании пациента и постановке диагноза требуется рентгеновский снимок. Даже лечение обычного кариеса может привести к негативным последствиям, если в сомнительных случаях врач не использует дополнительно снимок зуба, на котором видна глубина полости, расстояние до пульпы и состояние прикорневых тканей.

«По снимку доктор может определить возможность осложнения после лечения и предупредить эту ситуацию. Эндодонтическое лечение, то есть лечение каналов зуба, должно проводиться только под контролем рентгена. У большинства пациентов каналы зубов часто бывают плохо проходимые, изогнутые и разветвленные, а также могут быть индивидуальные отклонения в количестве корней у зуба и каналов в них. Все выше сказанное подчеркивает важность этого обследования», - заключил Анисимов.