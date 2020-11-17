РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. В день 15-летия «Молодой гвардии Единой России» партийцы поздравили членов молодежной организации из Балашихи и вручили им награды, местное отделение организации за последние годы стало одним из лучших в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Торжественная церемония награждения состоялась в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

«Вы ведете важную работу среди молодежи города. Ваши реализованные проекты проверены временем и доказали свою новизну. А волонтерское движение молодогвардейцев показало огромную востребованность, особенно в период пандемии», - сказала исполнительный секретарь Балашихинского отделения партии «Единая Россия» Галина Черкасова.

Она вручила почетную грамоту за активную и плодотворную работу на благо города, отметив, что последние шесть лет «Молодую гвардию Единой России» в городском округе возглавляет Алексей Егоров, и за эти годы благодаря его усилиям Балашихинское отделение молодежной организации стало одним из лучших в Подмосковье.

Молодогвардейцы Балашихи - постоянные участники городских и областных мероприятий. Сам Егоров был награжден почетный грамотой губернатора Московской области Андрея Воробьева за оказание волонтерской помощи жителям во время пандемии коронавируса.

«Молодая гвардия Единой России» - всероссийская общественно-политическая молодежная партия, созданная 16 ноября 2005 года.