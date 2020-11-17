РИАМО - 17 ноя. Своевременно принятые меры поддержки при пандемии вместе с развитой IT-инфраструктурой в Москве позволили городской экономике сохранить кадровый и налоговый потенциал, так, рост налоговых поступлений от доходов в бюджет составил почти 9% по отношению к прошлому году, сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

«Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц по итогам этого года всего лишь на 1,5% меньше, чем было запланировано в бюджете. К факту 2019 года рост составит 8,7%», - сказала Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Она добавила, что с учетом положительной динамики роста заработной платы в 2021 году планируется рост поступления НДФЛ на уровне 4,7%. Дальнейший рост составит более 8% в год.

Ранее Зяббарова отмечала, что из-за пандемии Covid-19 городской бюджет может недополучить 300 миллиардов рублей.