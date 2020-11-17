РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Трассу на лыжном стадионе в подмосковном Красногорске планируют подготовить к середине декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске началась подготовка лыжной трассы. На лыжном стадионе «Зоркий» работают четыре снегогенератора. При подходящих погодных условиях трассу протяженностью 2,5 километра могут подготовить к середине декабря», – говорится в сообщении.

Бесснежной зимой 2019-2020 годов на красногорском лыжном стадионе «Зоркий» на протяжении всего сезона функционировала одна из немногих в регионе лыжных трасс.