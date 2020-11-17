РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Спортсмены смогут начать тренировки на льду стадиона «Зоркий» в подмосковном Красногорске с 19 ноября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Тренировки спортсменов на льду стадиона «Зоркий» начнутся 19 ноября. На арене стадиона идет процесс заливки льда», – говорится в сообщении.

Каток готовят для профессиональных и начинающих спортсменов - конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.

«Монтаж открытого катка также начался на набережной в микрорайоне Павшинская пойма. Открытие планируется в декабре», – добавляется в материале.

Полный список открытых катков в муниципалитете будет опубликован на сайте администрации в ближайшее время.