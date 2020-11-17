РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Шесть спортсменов спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи стали призерами чемпионата Московской области по греко-римской борьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Чемпионат Московской области среди мужчин по греко-римской борьбе прошел в Солнечногорске.

«От СШОР «Метеор» в соревнованиях призовые места заняли шесть человек из семи заявленных. Призерами чемпионата стали: Андрей Родионов (первое место), Улуг Хамзаев, Алексей Егоров, Павел Матвеев Алексей Молчаков (второе место), Святослав Зайцев (третье место)», - говорится в сообщении.