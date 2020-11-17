РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. Администрация Щелкова запустила новую группу в Telegram для оперативного информирования жителей, это позволит не только следить за официальными новостями, но и иметь обратную связь по удобному каналу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Щелково.

«Теперь следить за актуальными новостями можно и в Telegram-канале, где ежедневно публикуются официальные новости», - говорится в сообщении.

Подписаться на официальную группу можно по ссылке.