РИАМО - 17 ноя. Более 170 миллионов рублей направляют в Московской области каждый год на отлов бездомных собак, но проблема пока не решена, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Во вторник в ходе выездного заседания комитета в Пушкинском городском округе открыли частный приют «Велес».

«Более 170 миллионов рублей правительство Московской области выделяет на эти нужды (отлов - ред.). Но в Московской области остается проблема животных без хозяев», - сказал Керселян.

Он отметил, что в Подмосковье работает 41 приют для бездомных животных.

«Их (приютов - ред.) не хватает. <...> Решение это проблемы - это развитие частных приютов. Мы должны наметить пути, чтобы такие приюты были по всей Московской области», - заключил Керселян.