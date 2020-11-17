РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. Работы по благоустройству хоккейной площадки в поселке ГПЗ Константиново в Домодедове планируют завершить к середине декабря, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Ход благоустройства проверил депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

«В настоящее время покрытие уже сделано, идет монтирование бортов с сетками ограждения. Все должно быть сделано качественно, спортивное оборудование установлено и протестировано, и к середине декабря объект должен быть сдан в эксплуатацию. Пока к подрядчикам серьезных замечаний нет. Вместе с жителями продолжаем контролировать все виды работ по обустройству многофункционального спортивного объекта», - сказал Жолобов.