РИАМО - 17 ноя. На базе Центральной городской клинической больницы Реутова запустят лабораторию, где будут проводиться исследования на Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В ближайшее время в Реутове откроется собственная Covid-лаборатория, которая будет соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Благодаря запуску нового учреждения на территории городского округа количество обрабатываемых мазков на коронавирус увеличится до 400 в день.

«В течение двух месяцев нам поставят все необходимое оборудование», – рассказал главный врач ЦГКБ Реутова Александр Алексеев.

В настоящий момент мазки, взятые у жителей муниципалитета, отправляются в сторонние лаборатории Подмосковья и столицы.

Ранее в Реутове заработал call-центр по вопросам здравоохранения: 8 (495) 108-16-35. Он доступен для обращений жителей с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 15:00, воскресенье – выходной.