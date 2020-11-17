РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» подвел итоги реализации пилотного проекта по сбору органических отходов в поселке Малаховка городского округа Люберцы, на переработку отправлено более 100 кубометров отходов, говорится в сообщении в пресс-службе регоператора.

«Малаховка стала экспериментальной площадкой по внедрению пилотного проекта по сбору органических отходов. Жители частного сектора соблюдали условия сбора и размещали в специальных бункерах только отходы растительного происхождения - листья, шишки, излишки фруктов и ветки, без примеси других видов мусора. Подсчитано, что на переработку отправлено более 100 кубометров чистых органических отходов», - говорится в сообщении.

Инициаторами проекта стали активные жители Малаховки. Их идею поддержали региональные министерства ЖКХ, экологии и природопользования, администрация городского округа Люберцы и региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск». Со своей стороны регоператор разработал информационные материалы, организовал процесс сбора отходов и логистику вывоза.

Каждые выходные октября в поселке устанавливали брендированный бункер по графику и в заранее определенных с жителями местах. Весь объем собранных растительных отходов поступил на специализированное предприятие по переработке органики «Грунт Эко». Конечным продуктом процесса компостирования станет биокомпост, который можно купить в садовых центрах и магазинах. Высококачественное органическое удобрение не имеет отечественных аналогов и служит для повышения урожайности всех видов сельскохозяйственных культур, улучшения качества плодов и овощей. При его производстве не применяют химических добавок.

«Проанализировав итоги проекта в городском округе Люберцы, мы приняли решение в следующем сезоне расширить его географию и распространить уже на всей территории Воскресенского кластера», - завершается в сообщении.