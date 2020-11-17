РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Жителей подмосковного Подольска предупредили об участившихся случаях мошенничества и призвали быть бдительными, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске участились случаи, когда представители недобросовестных организаций вводят граждан в заблуждение, настойчиво предлагая замену или поверку приборов учета. Жертвами мошенников, как правило, становятся пожилые одинокие люди или домохозяйки», - говорится в сообщении.

Жителей просят быть бдительными при замене и поверке счетчиков.