РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Холодную воду отключили во вторник до 15:00 в ряде домов на четырех улицах Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В связи с проведением работ по замене задвижки Ду 100 миллиметров 17 ноября с 9:00 до 15:00 в Балашихе прекращена подача холодного водоснабжения в домах на улицах: Комсомольская, 11; Октябрьская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Пушкинская, 1, 5, 8, 10, 12, 14 и Заводском проезде, 1, 2, 4», - говорится в сообщении.

Подвоз воды будет обеспечен.