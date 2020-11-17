РИАМО - 17 ноя. Из-за пандемии коронавирусной инфекции столичный бюджет может недополучить 300 миллиардов рублей, доходы бюджета города впервые за долгое время будут ниже предыдущего года, сообщила руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова.

«Впервые за долгое время ожидается снижение доходов бюджета Москвы в номинальном выражении: по итогам года прогнозируем сокращение доходов на 3% к уровню прошлого года, а если сравнить с объемом, утвержденным в законе о бюджете на 2020 год, то выпадающие доходы составят более 300 миллиарда рублей, или 11%», - сказала Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Она добавила, что во время пандемии власти Москвы оказывали всю необходимую финансовую поддержку различным городским отраслям. На эти цели было потрачено около 109 миллиардов рублей.

«В текущем году снижение доходов бюджета по наиболее пострадавшим в условиях пандемии сферам городской экономики частично компенсировано ростом поступлений от организаций обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи и других отраслей», - добавила Зяббарова.