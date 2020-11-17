РИАМО - 17 ноя. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Центр Софтверных Решений» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного антимонопольного ведомства.

Ранее в региональное УФАС России поступило обращение от ГКУ МО «Региональный центр благоустройства» о внесении сведений в отношении ООО «Центр Софтверных Решений» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на приобретение программного обеспечения.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Центр Софтверных Решений» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность ранее принятого решения.