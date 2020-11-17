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Александр Манзюк
Горожане начали собираться на церемонию прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном на сцене его родного театра на Ломоносовском проспекте.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На входе участникам церемонии в обязательном порядке напоминают о соблюдении масочного режима.
Родственники, друзья, близкие и поклонники собрались у Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна и зашли внутрь. Там стоит фотография артиста в окружении цветов.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: Эдгард Запашный на церемонии прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: актер Александр Пашутин на церемонии прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
На фото: руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном в Москве
На фото: бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: вынос гроба под аплодисменты на церемонии прощания с Арменом Джигарханяном
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: вынос гроба под аплодисменты на церемонии прощания с Арменом Джигарханяном
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
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