РИАМО - 17 ноя. Горожане начали собираться на церемонию прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном на сцене его родного театра на Ломоносовском проспекте, передает корреспондент РИАМО.

Родственники, друзья, близкие и поклонники собираются у Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна и заходят внутрь. Там стоит фотография артиста в окружении цветов.

На входе участникам церемонии в обязательном порядке напоминают о соблюдении масочного режима.

Гостям предлагают подняться на второй этаж и возложить цветы к гробу артиста. Гроб в окружении цветов стоит на главной сцене театра. По обе стороны от него расположены стулья для близких и родственников актера.

Церемония прощания начнется в 12:00.

Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Похоронят артиста на столичном Ваганьковском кладбище.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, там же закончил Художественно-театральный институт. Он сыграл множество ролей на театральной сцене и в кинофильмах. Самые известные из них — «Место встречи изменить нельзя», «Бесприданница», «Али-Баба и сорок разбойников» и многие другие.