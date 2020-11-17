РИАМО - 17 ноя. Ученикам 6-11 классов столичных школ продлили дистанционное обучение до 6 декабря, такая мера связана с ростом новых случаев коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в городе на прошлой неделе выявили 41 тысячу зараженных. Это в 1,5 раза больше, чем месяц назад.

«Количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю. <...> Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса», - написал Собянин в своем персональном блоге.

Он подчеркнул, что ученики меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. В городе отметили стабилизацию заболеваемости в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тысяч случаев в неделю.

«Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря 2020 года», - отметил мэр.

Он подчеркнул, что эта мера может спасти здоровье и жизнь многих москвичей.

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