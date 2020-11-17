РИАМО - 17 ноя. В селе Рахманиново Пушкинского городского округа открыли приют для собак, в нем будут содержать около тысячи животных, передает корреспондент РИАМО.

На сегодняшний день его мощности рассчитаны на содержание 250 собак. В приюте есть ветеринарная клиника и стационар инфекционного отделения.

«Этот частный приют еще не до конца развернут, базовые вещи здесь хорошо реализованы. <...> Когда он начнет работать в полную силу, здесь будет около тысячи собак», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

По его словам, такие приюты должны появиться по всему Подмосковью.

«У нас соблюдены все законодательные требования и акты. Мы уже потратили 18 миллионов рублей. Хотелось бы, <...> чтобы это бы не единичный проект. Чтобы наши животные без хозяев нашли достойное существование. Какое у них должно быть», - отметил владелец приюта «ООО Велес» Алексей Зуйков.

По его словам, приют занимается отловом животных по муниципальным контрактам с шестью городскими округами, им предоставляются ветеринарные услуги. Агрессивные собаки остаются в приюте на пожизненном содержании, кого-то удается пристроить.

Окупаемость данного приюта может составить около пяти лет, уточнил Зуйков.

Приют располагается на площади 2,5 гектара. Он рассчитан на содержание до тысячи голов собак и до 150 голов кошек.