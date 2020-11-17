РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. На улице Крайней в деревне Соболиха Балашихи уложили новый асфальт общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров, сообщил глава округа Сергей Юров.

«Ежегодно в программу ремонта городских дорог мы включаем объекты, которые набрали больше всего голосов при голосовании жителей на портале «Добродел». Одним из них стал участок дороги на улице Крайней в деревне Соболиха. В рамках работ там уложили новый асфальт площадью 2 222 квадратных метра», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что всего в Балашихе в текущем году провели ремонт около 50 муниципальных дорог.