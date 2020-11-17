РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Новый асфальт общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров уложили на 1-й Железнодорожной улице в микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи, сообщил глава округа Сергей Юров.

«От жителей микрорайона Никольско-Архангельский поступало много обращений по обустройству дороги на 1-й Железнодорожной улице. В рамках большой программы по ремонту муниципальных дорог, которую мы проводим ежегодно, мы уложили там новое асфальтовое покрытие площадью 1 420 квадратных метров», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что это позволило обеспечить жителям удобный подъезд к многоквартирным жилым домам от станции Никольское.

Ранее Юров сообщил, что всего в Балашихе в текущем году провели ремонт около 50 муниципальных дорог.