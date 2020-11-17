РИАМО - 17 ноя. Несколько станций столичной подземки разгрузились на 4-8% благодаря экспериментальному проекту «Время ранних», который был запущен в начале ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Со 2 ноября со скидкой в 50% смогут проехать все, кто зайдет на любую станцию этих линий с момента открытия в рабочие дни до 7:15 утра и с 8:45 до 9:15.

«Пока это только эксперимент, но мы видим, что в часы пик пассажиров все-таки стало поменьше. На «Тушинской», «Кузьминках» и «Лухмановской» — примерно на 4%. А лучший эффект был 11 ноября на «Беговой» — минус 8%», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что скидкой ежедневно пользуются порядка 85 тысяч человек.

Мэр также призвал работодателей по возможности создать своим сотрудникам такие условия, чтобы они могли приезжать на работу или чуть раньше или чуть позже. Это необходимо для разгрузки метрополитена и соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра между пассажирами.