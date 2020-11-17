РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Во вторник культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей Люберец на вечер художественного чтения «Сказка ложь, да в ней намек», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мероприятие проведет руководитель театральной студии «Груша» Вера Коюшева. Начало в 18:30. Вход по предварительной записи, телефон: 8(495)501-63-57», - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.