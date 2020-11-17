РИАМО - 17 ноя. Минувшей ночью минимальная температура воздуха на ВДНХ в столице составила минус 7,1 градуса, таким образом, она вошла в десятку самых холодных ночей в этом году, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Эта ночь оказалась не только самой холодной в текущем сезоне, но и вошла в число шести самых холодных в нынешнем, 2020 году», - говорится в сообщении.

Холоднее в городе были только четыре ночи в феврале и одна ночь в марте.

В Московской области минувшей ночью температура опускалась до минус 10 градусов.