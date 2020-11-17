РИАМО - 17 ноя. Чат-бот по имени Александра и возможность выбора более свободного вагона стали доступны в новой версии приложения «Метро Москвы», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Приложение уже доступно для пользователей смартфонов на Android и iOS с сегодняшнего дня.

«Имя новому помощнику выбрали вы и Александра уже приступила к своим обязанностям. Она ответит на все вопросы 24 часа в сутки без перерывов и выходных», — говорится в сообщении.

Кроме того, в новом личном кабинете теперь можно привязать карту «Тройка». В случае ее утери весь баланс можно перенести на новую. Также можно настроить автопополнение или напоминание о снижении баланса на счету.

Горожане отныне могут планировать свои поездки с учетом различных параметров — число пересадок, затраченное время. Фильтры помогут выбрать станции, где можно, например, купить кофе или найти туалет.

На карте города можно строить маршруты на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде с учетом пробок, а также — сохранять любимые места. В приложении также доступна опция подсчета потраченных калорий.