РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Порядка восьми фотоловушек установили в Балашихе для борьбы с незаконными навалами мусора в ноябре текущего года, уже удалось выявить троих нарушителей чистоты, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Поручение приложить все усилия для ликвидации несанкционированных свалок муниципалитетам дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«За чистотой в Балашихе следят фотоловушки. В ноябре на улицах города установили 8 камер, которые должны помочь в борьбе с незаконными навалами мусора. Благодаря фотоловушкам к ответственности уже удалось привлечь троих нарушителей чистоты», - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году за выброс мусора в неположенном месте административное наказание назначили 26 жителям Балашихи.