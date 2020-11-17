РИАМО - 17 ноя. Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые проводили незаконные раскопки на территории подмосковного музея, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Во время патрулированию экипажу Ленинского отдела вневедомственной охраны поступило сообщение от постового по охране музея, что в заповеднике находятся двое неизвестных с металлоискателями.

«По прибытии на место росгвардейцы установили, что мужчины в возрасте 50 и 56 лет проводят несанкционированные раскопки на Траурной аллее музея», - говорится в сообщении.

Злоумышленников доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У них обнаружили инструменты и несколько предметов, которые они успели выкопать. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.