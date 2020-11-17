РИАМО - 17 ноя. В ночь с 16 на 17 ноября дорожные службы Подмосковья обработали противогололедными материалами свыше 8,1 тысячи километров региональных и муниципальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Порядка 320 единиц техники дежурили на дорогах Подмосковья ночью, в том числе 225 комбинированных дорожных машин и 156 дорожных рабочих», — отмечается в материале.

Оперативный штаб круглосуточно мониторит погодные условия и дорожную ситуацию, а спецтехника находится в режиме повышенной готовности, так как ночью зафиксировали снижение температуры до минус 9 градусов.

В настоящее время на территории региона преимущественно ясно. Ветер дует юго-восточный, до 4 метров в секунду, температура воздуха местами достигает минус 8 градусов. Ночью синоптики прогнозируют до минус 7 градусов, возможны осадки и гололедица.

Минтранс региона напомнил водителям о неукоснительном соблюдении ПДД. Необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам следует быть внимательными и не забывать про световозвращатели на одежде в темное время суток.