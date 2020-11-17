РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. В Балашихе против гриппа привили около 190 тысяч человек, прививку можно сделать в любой поликлинике, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Прививочной кампанией планируют охватить не менее 60% жителей Балашихи. В первую очередь вакцинация показана людям из групп риска.

«Почти 190 тысяч жителей Балашихи привились от гриппа. Массовая вакцинация стартовала в городе в начале сентября. Сделать прививку можно в любой поликлинике Балашихи. Медучреждения обеспечены отечественными вакцинами «Флю-М» и «Совигрипп», - говорится в сообщении.

Особой подготовки для посещения прививочного кабинета не требуется, но стоит учесть, что вакцинация противопоказана во время острых заболеваний.