РИАМО – 17 ноя. Компания «Аэрофлот» с 21 ноября вновь начнет летать в Афины, билеты на рейсы уже можно купить, сообщает Федеральное агентство новостей.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании и у официальных агентов. Пока самолеты будут летать два раза в неделю.

«Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва - Афины - Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам», - говорится в сообщении.

При этом отправится в Грецию сейчас могут только отдельные категории пассажиров: граждане этой страны, владельцы вида на жительство и некоторые другие лица по спецразрешениям властей страны.