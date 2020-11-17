РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» уступил «Спартаку» со счетом 1:3 на домашнем льду в рамках чемпионата КХЛ, сообщается на сайте клуба.

Игра прошла 16 ноября в Ледовом дворце «Витязь» без зрителей.

«Витязи» уступили «Спартаку» со счетом 1:3. Боролись, старались, но «Спартак» Олега Знарка в Подольске во второй раз сильнее», – говорится в сообщении.

По словам главного тренера «Витязя» Михаила Кравеца, команда играла лучше, чем предыдущие три матча, но, забивая по одной шайбе в матче, победить невозможно.

«Вообще мало забиваем дома, на выезде играем лучше», – сказал Кравец.