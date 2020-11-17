РИАМО - 17 ноя. В 2020 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие свыше 320 тысяч подмосковных учащихся, что составляет более половины от общего количества обучающихся в 4-11 классах, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, в этом году впервые школьный этап олимпиады проходил в дистанционном формате.

«Ребята подключались к онлайн-платформе через Школьный портал Московской области — это быстро и удобно. Решать задания школьники могли и в своей школе, в компьютерном классе, и у себя дома. Благодаря такому формату принять участие в олимпиаде смогли все желающие», — отметила министр.

Она отметила, что количество участий в олимпиаде составило 1,2 миллиона по 24 предметам, то есть каждый школьник участвовал в олимпиаде в среднем по трем-четырем предметам.

«Самыми популярными предметами традиционно стали русский язык, математика и английский язык. Дистанционный формат позволил серьезно увеличить количество участников по иностранным языкам — итальянскому, испанскому и китайскому», — добавила Каклюгина.

Она уточнила, что принять участие в олимпиаде по языкам мог каждый ребенок, который не изучает данные языки в школе, но делает это дополнительно.

По ее словам, на сегодняшний день победители школьного этапа олимпиады демонстрируют свои знания на муниципальном этапе.

С 2021 года в Подмосковье выплаты олимпиадникам будут увеличены: ребята, которые приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, будут получать по 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч рублей, а победители — по 500 тысяч рублей.