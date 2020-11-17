РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Воспитанники Климовской детской музыкальной школы Подольска победили на конкурсе «Путь к успеху», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ученики Климовской детской музыкальной школы стали победителями Всероссийского конкурса «Путь к успеху», прошедшего в заочном формате в Санкт-Петербурге. Гран-при был присужден дуэту учителя и ученика «Фантазеры». Алим Валиев (соло) - лауреат I степени. Секстет синтезаторов «Фантазеры» - лауреат I степени», - говорится в сообщении.

Лауреатами I степени стали также дуэт синтезаторов «Фантазеры» и инструментальный дуэт. Трио «Фантазеры» и квартет с одноименным названием стали лауреатами II степени.