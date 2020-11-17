РИАМО - 17 ноя. Торговый комплекс, расположенный на северо-западе Москвы, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, площадь объекта составляет 6,4 тысячи «квадратов», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание расположено на Митинской улице, дом 29. Объект находится недалеко от жилых домов и рассчитан на 739 посещений.

«В трехэтажном здании разместятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, зона общественного питания с кафе и ресторанами. Все этажи объединяет атриум», — говорится в сообщении.

Для удобства посетителей установлены лифты и эскалаторы. Верхний этаж занимает паркинг на 41 машино-место. Автомобили будут попадать в него с помощью подъемников.

Подъезд к торговому комплексу организовали со стороны дублера Митинской улицы.