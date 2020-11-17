РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания «Умка» из Подольска завоевали кубок соревнований «Золотая Балаклава - 2020», сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба Галина Пажетнова.

Всего в фестивале в Севастополе приняли участие пять команд: Федерации зимнего плавания России в городе Севастополе, «Морж СССР», «Балаклавские моржи», «Качинские моржи» и «Умка» из Подольска. Самой юной участнице заплыва исполнилось девять лет, а самому старшему моржу было под 70.

«Команда спортсменов клуба закаливания и зимнего плавания «Умка» Подольска завоевала кубок на соревнованиях «Золотая Балаклава - 2020». На счету участников девять медалей. В том числе шесть золотых и три серебряные на двух дистанциях: женщины 25 метров и 200 метров, мужчины 50 метров и 200 метров», - сказала Пажетнова.

Золотыми призерами стали Алексей Зяблицкий, Татьяна Трофимова, Сергей Савельев, Нина Костина.

Фестиваль зимнего плавания «Золотая Балаклава» приурочили к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.